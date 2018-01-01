Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Посетете щанда им на Бакхус Fish Fest на 13 октовмри в Grand Hotel Sofia.

Бяла Река Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

L'Instant Boutique & Catering Кой не обича миди и стриди?! Елате да ги опитате специално приготвени на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.