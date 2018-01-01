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Събитие

Бакхус Fish Fest, 13 октомври

Бакхус
05 Август 2018, 16:03, 9684 прочитания
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С голямо вълнение ~~~ ви каним на първия рибен фестивал в София посветен на рибата, рибните деликатеси, разнообразни ястия приготвени с риба и прекрасни напитки, родени да правят компания на рибата.

В златната среда на октомври под навеса на голямата градина на Grand Hotel Sofia ще представим безкомпромисна селекция oт качествени магазини, производители и вносители, които предлагат риба, заедно с ресторанти и готвачи, които приготвят на място рибни деликатеси. За компания към ястията ще може да опитате подбрани напитки: пенливи и бели вина, крафт бира, анасонови напитки, както и много други изкушения.
Разбира се не можем и без музика на живо, така че отново сме се погрижили да вдигнем настроението с група джаз музиканти.

***
! Важно !
Събитието е с вход.
Може да закупите билети на място или предварително тук.

>>> Деца до 10 години се допускат безплатно с придружител

БИЛЕТИ:
>>> 1 човек - 10 лв. с включена консумация по 0.50 гр. водка Beluga, бира Stolichno или напитка Yeni Raki
>>> Семейство с 1 дете над 10 години - 15 лв. с включена консумация за двама възрастни по 0.50 гр. водка Beluga, бира Stolichno или напитка Yeni Raki
>>> Семейство с 2 деца над 10 години - 20 лв. с включена консумация за двама възрастни по 0.50 гр. водка Beluga, бира Stolichno или напитка Yeni Raki

***
Благодарим на всички, които ни подкрепят:
Съорганизатор: Grand Hotel Sofia

♥ Основни партньори:
- Volkswagen Bulgaria
- МЕТРО Кеш енд Кери България
- Yeni Raki
- Михалково AД
- Beluga
- Stolichno

♥ Организационни партньори:
- Red Devil Catering
- Tomeko Ltd.
- Ekotoi
- VIP Security
- Brazz_ViliDJ
- Credo Bonum

♥ Медийни партньори:
- БГ Радио
- БНР
- Радио 1
- http://divino.bg
- Metroreklama
- BOYSCOUT
- Виж!
- ViewSofia

Ако имате въпроси или желание да станете част от фестивала, ще се радваме да ни пишете на editorial@bacchus.bg

КУПЕТЕ БИЛЕТ ОНЛАЙН »

Прясна риба и морски дарове

Магазин "Гръцка риба"

Магазин "Гръцка риба" Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Balkan Fish

Balkan Fish Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Бяла Река

Бяла Река Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Coho Farm

Coho Farm Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Ресторанти и готвачи

Da Massimo

Da Massimo Посетете щанда им на Бакхус Fish Fest на 13 октовмри в Grand Hotel Sofia.

Shades Of Red

Shades Of Red Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Niko'las 0/360

Niko'las 0/360 Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Бяла Река

Бяла Река Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

L'Instant Boutique & Catering

L'Instant Boutique & Catering Кой не обича миди и стриди?! Елате да ги опитате специално приготвени на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Royal Thai

Royal Thai Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Напитки

Салла Естейт

Салла Естейт Посетете щанда им на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Винарско имение Драгомир

Винарско имение Драгомир Посетете щанда им на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Винарна Зеланос

Винарна Зеланос Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

DiVino

DiVino Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Wine Box

Wine Box Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Винарска изба Царев Брод

Винарска изба Царев Брод Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Yeni Raki

Yeni Raki Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Винарна Страцин

Винарна Страцин Посетете щанда им на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Винарна Братанов

Винарна Братанов Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Вила Мелник

Вила Мелник Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Kanaal

Kanaal Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

Едоардо Миролио

Едоардо Миролио Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.

И още

Братя Хлебари

Братя Хлебари Посетете щанда им на Бакхус Fish Fest на 13 октовмри в Grand Hotel Sofia.

Chucky's Coffee & Culture

Chucky's Coffee & Culture Посетете щанда им по време на Бакхус Fish Fest на 13 октомври в Grand Hotel Sofia.
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