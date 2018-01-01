Бизнес: Капитал • Кариери • Бизнес • Регал • Градът.bg • Одит • Foton.bg
IT: IDG.BG • Computerworld • PC World • CIO • Networkworld
На английски: KQuarterly
С голямо вълнение ~~~ ви каним на първия рибен фестивал в София посветен на рибата, рибните деликатеси, разнообразни ястия приготвени с риба и прекрасни напитки, родени да правят компания на рибата.
В златната среда на октомври под навеса на голямата градина на Grand Hotel Sofia ще представим безкомпромисна селекция oт качествени магазини, производители и вносители, които предлагат риба, заедно с ресторанти и готвачи, които приготвят на място рибни деликатеси. За компания към ястията ще може да опитате подбрани напитки: пенливи и бели вина, крафт бира, анасонови напитки, както и много други изкушения.
Разбира се не можем и без музика на живо, така че отново сме се погрижили да вдигнем настроението с група джаз музиканти.
***
! Важно !
Събитието е с вход.
Може да закупите билети на място или предварително тук.
>>> Деца до 10 години се допускат безплатно с придружител
БИЛЕТИ:
>>> 1 човек - 10 лв. с включена консумация по 0.50 гр. водка Beluga, бира Stolichno или напитка Yeni Raki
>>> Семейство с 1 дете над 10 години - 15 лв. с включена консумация за двама възрастни по 0.50 гр. водка Beluga, бира Stolichno или напитка Yeni Raki
>>> Семейство с 2 деца над 10 години - 20 лв. с включена консумация за двама възрастни по 0.50 гр. водка Beluga, бира Stolichno или напитка Yeni Raki
***
Благодарим на всички, които ни подкрепят:
Съорганизатор: Grand Hotel Sofia
♥ Основни партньори:
- Volkswagen Bulgaria
- МЕТРО Кеш енд Кери България
- Yeni Raki
- Михалково AД
- Beluga
- Stolichno
♥ Организационни партньори:
- Red Devil Catering
- Tomeko Ltd.
- Ekotoi
- VIP Security
- Brazz_ViliDJ
- Credo Bonum
♥ Медийни партньори:
- БГ Радио
- БНР
- Радио 1
- http://divino.bg
- Metroreklama
- BOYSCOUT
- Виж!
- ViewSofia
Ако имате въпроси или желание да станете част от фестивала, ще се радваме да ни пишете на editorial@bacchus.bg
КУПЕТЕ БИЛЕТ ОНЛАЙН »